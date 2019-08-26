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В России инсценировали битву за Днепр: появилось видео

26 августа, 05:31

130 реконструкторов попытались показать битву с участием четырех миллионов бойцов

Реконструкция битвы за Днепр на Алтае. Фото: Алтапресс

Реконструкция битвы за Днепр на Алтае. Фото: Алтапресс

На Алтае в России прошел военно-исторический фестиваль "Днепровский рубеж", в ходе которого была инсценирована битва за Днепр, состоявшаяся во время Второй мировой войны.

Как сообщает местное издание Алтапресс, в ходе мероприятия 130 участников пытались воспроизвести события 1943 года.

Инсценировка одного из самых кровавых сражений Второй мировой войны проводилась с использованием пиротехники и музыки. Интересно, что из 130 участников "на стороне" Вермахта было всего лишь 30 человек.

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По сценарию, немецкие захватчики зашли в небольшой украинский хутор и вместе с партизанами подожгли его. После этого появились красноармейцы и начался бой. Во время реконструкции использовали макеты противотанковых пушек 53-К и ЗИС-2.

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Также гостям фестиваля показали, как казнили предателя. Кроме того, на фестивале прошла выставка техники времен той войны, где можно было увидеть БТР, Т-34, грузовики ЗИС-5 и "Студебеккер", а также ГАЗ-67.

Напомним, что в реальной битве 1943 года, которая шла на протяжении четырех месяцев, приняли участие четыре миллиона человек, а фронт растянулся на 750 километров.

Напомним, ранее в России на Урале открыли памятник российским наемникам, воевавшим на Донбассе на стороне боевиков т.н. "Л/ДНР", на мраморной плите которого авторы "произведения" изобразили знак ненавистной россиянам "хунты", т.е. сухопутных войск Вооруженных сил Украины – равносторонний крест с круглым медальоном, наложенным на изображение двух скрещенных мечей острием вверх.

Еще раньше, в 2017 году, в Москве прошел демонтаж фрагмента таблички на памятнике оружейнику Михаилу Калашникову, на которой пользователи сети увидели чертеж немецкого автомата времен Второй мировой войны.

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Россия фестиваль реконструкция вторая мировая война алтай

Источник: Сегодня

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