В России из детсада украли украшенную детьми новогоднюю елку

В процессе кражи вор еще и изрядно помял елку

Новогодняя елка / Фото: Pexels

В российском Екатеринбурге неизвестный украл из детского сада елку, которую дети вместе дружно украсили к Новому году.

Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.

Отмечается, что это произошло несмотря на то, что в детсаду есть и камеры видеонаблюдения, и сторож, который, видимо, спал и не увидел кражу.

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Видео: Telegram-канал Hue

К тому же, воруя елку, преступник еще и изрядно помял ее в процессе.

Представители детского сада обратились в полицию – они хотят, чтобы человека, который обворовал всех детей сада, наказали за его наглость.

Ранее жители маленького уральского городка Верхняя Тура решили по-своему сохранить память про новогодние праздники. Согласно записи камер видеонаблюдения, несколько россиян, включая мужчину, одетого в костюм Деда Мороза, похитили украшения с главной городской елки. Вандалы сначала прогуливались рядом с новогодним деревом, присматривая самые красивые игрушки, а затем начали без стыда обирать ветви.

Кроме того, в Сети появилось еще одно видео из России, где пeнcиoнepкa украла в oтдeлeнии Сбepбaнкa Рoccии дeкopaтивную eлку.

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