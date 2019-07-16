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В России из машины посреди города выскочил тигр: видео

16 июля, 14:27

Дрессировщик не сразу справился со зверем, но автомобилисты успели затормозить, и животное удалось поймать

Фото: Pixabay

В России прямо на проезжую часть из легкового автомобиля выскочил тигр. Инцидент произошел 16 июля во время "часа пик" в городе Иваново.

Необычное происшествие снял на регистратор один из автомобилей, стоявших позади. На опубликованном видео видно, как хищная кошка на поводке выбралась из автомобиля и выскочил на встречную полосу.


Дрессировщик не сразу справился со зверем, но автомобилисты успели затормозить, и животное удалось поймать.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

На Telegram-канале Mash рассказали о подробностях произошедшего.

"Оказалось, полосатый котик не бесхозный, а из мелкого местного цирка. Дела у него (цирка) не очень, работники в отпуске (судя по покатушкам в легковушке, все логично), работать полосатому где-то надо. Поэтому тигра и продали в посетивший город евроцирк шапито. Теперь он под надзором дрессировщиков, по улицам больше бегать не будет", – говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году в Волгоградской области России во время выступления цирка-шапито медведь неожиданно вышел из-под контроля и набросился на дрессировщика.

Мы также писали о другом инциденте, в ходе которого во время циркового представления в Краснодарском крае львица атаковала девочку, сидевшую в первом ряду.

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Тег Россия, дорога, цирк, тигр, хищник, автомобиль

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