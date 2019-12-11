В России из сериала "Слуга народа" вырезали шутку про Путина

Этот момент был вырезан из версии, которую показывали в Москве

/ Фото: Getty Images

Российский телеканал ТНТ вырезал из первой серии сериала "Слуга народа" шутку о президенте РФ Владимире Путине.

Об этом сообщает русская служба BBC.

Так, по сюжету новоизбранный президент Голобородько, роль которого исполнил действующий глава украинского государства Владимир Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, как ему теперь положено по статусу, а помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, на что герой Зеленского удивляется: "Путин — Хубло?".

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Сообщается, что этот момент был вырезан из версии, которую показывали в Москве. В регионах России серию показали полностью.

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Напомним, с 11 декабря на одном из российских телеканалов начали показ сериала "Слуга народа".

Представитель российского президента заявил, что Путин не смотрел сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли и, вероятно, не найдет на это время.

Напомним, что ранее в этом году права на показ "Слуги народа" в интернете на территории России купила российская компания "Яндекс", но по просьбе правообладателя свободный доступ к показу сериала в сети заблокировали с 22 мая.

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