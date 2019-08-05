В России из-за зацепера загорелся поезд: мужчина-экстримал погиб

У скоростного поезда "Сапсан", следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, произошло возгорание крыши, где находился мужчина. Об этом передают на сайте РЖД.
В связи с этим происшествием поезд был задержан в Тверской области на 49 минут.
Возгорание произошло на крыше одного из вагонов. Огонь уже ликвидировали.
В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО уточнили, что "искрение в токоприемнике" началось из-за находившегося на крыше поезда зацепера. В результате происшествия он погиб. По факту инцидента проводится проверка.
Повреждений подвижного состава нет.
Напомним, ранее в Харьковской области на железной дороге был тяжело травмирован 12-летний мальчик. По предварительной информации, накануне вечером он решил уцепиться за электропоезд сообщением "Синельниково – Харьков" на железнодорожном пути вблизи станции "Лозовая" и сорвался. У мальчика диагностированы травматическая ампутация голени, переломы и травмы.
Кроме этого, в Одесской области подросток забрался на крышу железнодорожного вагонаи, получив ожоги, упал с нее. Парень коснулся оголенного провода линии электропередач. Подростка ударило электрическим током, и он упал из крыши вагона. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом: поражение электрическим током 80% тела и другими травмами.
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