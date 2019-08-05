В связи с возгоранием поезд задержали на 49 минут

/ Фото: Pixabay

В России из-за зацепера загорелся поезд: мужчина-экстримал погиб https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 2019-08-05T07:40:16+03:00 Россия В связи с возгоранием поезд задержали на 49 минут

У скоростного поезда "Сапсан", следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, произошло возгорание крыши, где находился мужчина. Об этом передают на сайте РЖД.

В связи с этим происшествием поезд был задержан в Тверской области на 49 минут.

Возгорание произошло на крыше одного из вагонов. Огонь уже ликвидировали.

В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО уточнили, что "искрение в токоприемнике" началось из-за находившегося на крыше поезда зацепера. В результате происшествия он погиб. По факту инцидента проводится проверка.

Повреждений подвижного состава нет.

Напомним, ранее в Харьковской области на железной дороге был тяжело травмирован 12-летний мальчик. По предварительной информации, накануне вечером он решил уцепиться за электропоезд сообщением "Синельниково – Харьков" на железнодорожном пути вблизи станции "Лозовая" и сорвался. У мальчика диагностированы травматическая ампутация голени, переломы и травмы.

Кроме этого, в Одесской области подросток забрался на крышу железнодорожного вагонаи, получив ожоги, упал с нее. Парень коснулся оголенного провода линии электропередач. Подростка ударило электрическим током, и он упал из крыши вагона. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом: поражение электрическим током 80% тела и другими травмами.

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