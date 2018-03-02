В России к движению автобусов подключили "бурлаков": появилось яркое видео
На Сахалине движению автобусов помогают "бурлаки"
В российском Южно-Сахалинске из-за сильной метели пассажиры автобуса были вынуждены толкать застрявшую в сугробе машину.
Запись с современными "бурлаками" опубликовало издание Sakh.com.
На видео показано, как более десяти мужчин в сильный снегопад пытаются сдвинуть с места увязшую в снегу машину, но она не поддается.
Чем закончилась эта история, не сообщается.
Отметим, что ранее в Южно-Сахалинск пришел тихоокеанский циклон, который вызвал транспортный коллапс: из-за снегопада и нулевой видимости практически парализовано движение на дорогах, снегоуборочная техника не справляется.
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В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, ранее украинские синоптики предупредили о будущем потеплении и сильных снегопадах, которые идут с Балкан.
А тем временем в соцсетях запустили флешмоб с хештегом #помоги_весне_ешь_снег. Пользователи постят смешные картинки, где животные, дети и взрослые едят снег.