В России к движению автобусов подключили "бурлаков": появилось яркое видео

Сегодня, 05:46

На Сахалине движению автобусов помогают "бурлаки"

Скриншот
Скриншот

В российском Южно-Сахалинске из-за сильной метели пассажиры автобуса были вынуждены толкать застрявшую в сугробе машину.

Запись с современными "бурлаками" опубликовало издание Sakh.com.

На видео показано, как более десяти мужчин в сильный снегопад пытаются сдвинуть с места увязшую в снегу машину, но она не поддается.

Чем закончилась эта история, не сообщается.

Отметим, что ранее в Южно-Сахалинск пришел тихоокеанский циклон, который вызвал транспортный коллапс: из-за снегопада и нулевой видимости практически парализовано движение на дорогах, снегоуборочная техника не справляется.

В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее украинские синоптики предупредили о будущем потеплении и сильных снегопадах, которые идут с Балкан.

А тем временем в соцсетях запустили флешмоб с хештегом #помоги_весне_ешь_снег. Пользователи постят смешные картинки, где животные, дети и взрослые едят снег.
Россия, снегопад, метель, сахалин

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