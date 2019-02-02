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В России коммунальщиков заставили маскировать грязный снег

Вчера, 19:53

Местные жители в шоке от происходящего

Фото: AFP
В России коммунальщиков заставили маскировать грязный снег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5d8/079/5c55d8079ee00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5d8/079/5c55d8079ee00.jpg Россия Местные жители в шоке от происходящего

В Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке администрация города заставила сотрудников коммунального хозяйства выкладывать чистый снег поверх грязного. Видео данных работ, которые свидетели наблюдали в районе аэропорта, распространяется в социальных сетях.

Рабочим с помощью лопат и экскаваторов пришлось набирать чистый снег, чтобы положить его сверху на грязный. "Дали задание: брать оттуда чистый снег и класть его здесь, напротив аэропорта. Такого не было даже в армии", — комментирует автор ролика.

Напомним, недавно в России учителей выгнали на мороз убирать снег в мешки. Фото необычного субботника разошлось по социальным сетям.

Также мы писали, что в оккупированном россиянами Крыму снег на дорогах сошел вместе с асфальтом.

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Тег Россия, снегоуборщик

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