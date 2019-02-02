В России коммунальщиков заставили маскировать грязный снег
Местные жители в шоке от происходящего
В Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке администрация города заставила сотрудников коммунального хозяйства выкладывать чистый снег поверх грязного. Видео данных работ, которые свидетели наблюдали в районе аэропорта, распространяется в социальных сетях.
Рабочим с помощью лопат и экскаваторов пришлось набирать чистый снег, чтобы положить его сверху на грязный. "Дали задание: брать оттуда чистый снег и класть его здесь, напротив аэропорта. Такого не было даже в армии", — комментирует автор ролика.
TWITTER— Лентач (@oldLentach) February 2, 2019
Напомним, недавно в России учителей выгнали на мороз убирать снег в мешки. Фото необычного субботника разошлось по социальным сетям.
Также мы писали, что в оккупированном россиянами Крыму снег на дорогах сошел вместе с асфальтом.
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