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В России коронавирус нашли еще у полсотни человек

19 марта, 16:00

Станислав Кожемякин

Количество инфицированных в стране-оккупанта достигло почти двух сотен

Темпы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России набирают стремительность – если вчера было обнаружено 33 новых заразившихся, от сегодня – уже 52 человека.

Об этом 19 марта сообщили на сайте Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Новые случаи зафиксировали сразу в 23 российских регионах, включая 12 – в Москве, и по 5 – в Московской и Свердловской областях. Таким образом, столица остается лидером по количеству инфицированных, которых тут уже 99.

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Отмечается, что, таким образом, число заразившихся коронавирусом в РФ выросло до 199 человек. При этом 11 пациентов в России – граждане других стран, но есть ли среди них украинцы – не уточняется. Впрочем, в украинском МИД не сообщали об инфицированных гражданах в РФ.

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Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 марта остаются 22 178 человек.

Напомним, что ранее в этот день стало известно о первой жертве коронавируса в России. Ею стала 79-летняя женщина в Москве. При этом у нее был целый набор сопутствующих заболеваний: от сахарного диабета и ишемии до мочекаменной и цереброваскулярной болезни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва эпидемия Роспотребнадзор коронавирус пандемия

Источник: Сегодня

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