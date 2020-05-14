В России коронавирус обнаружили еще у одного министра

На этот раз положительный тест на COVID-19 сдал министр науки и высшего образования Валерий Фальков

В России, где ранее коронавирус обнаружили у премьер-министра и нескольких членов правительства, диагноз COVID-19 подтвердился еще у одного министра.

Как сообщил на совещании 14 мая президент Владимир Путин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков может вновь приступить к работе после того, как он переболел коронавирусной инфекцией.

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"Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Поправился и уже включился в работу активно", – ответил ему министр.

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Следует отметить, что ранее стало известно об инфицировании других членов правительства РФ: премьер-министра Михаила Мишустина, а также министров культуры и строительства Ольги Любимовой и Владимира Якушева. Также вирус нашли и у заместителя последнего.

В свою очередь, 14 мая Любимова сообщила, что она также может вернуться к исполнению обязанностей, так как уже переболела. Мишустин также утверждает, что вернется на работу в ближайшие дни.

Кроме них, позитивный тест на коронавирус сдал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пескови несколько депутатов Государственной думы РФ. А сам Путин пересиживает эпидемию в правительственной резиденции на элитной Рублевке в Подмосковье.

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