Лекарства будут давать в долг под 23% в год

В Москве одна из сетей аптек начала продавать лекарства в кредит. Разбить оплату можно на год, но из-за процентов придется переплатить почти четверть стоимости. Ранее о намерении продавать товары в долг объявила российская сеть супермаркетов.

"Сегодня" решили узнать – пользуется ли такая услуга спросом, и почему россияне не в состоянии оплатить самое необходимое.

Лечись сегодня, плати – круглый год. По такой схеме в России отныне можно купить медпрепараты в аптеках. Для оформления понадобится только паспорт.

Оформить кредит можно на месте или через интернет – подать заявку прямо на сайте. Взять кредит на лекарства могут исключительно граждане России в возрасте от 20 до 70 лет, имеющие постоянный доход. Сумма покупки не может превышать 300 тысяч рублей, что равняется примерно 120 тысячам гривен.

"Думаю, многим это понадобится – пенсионерам или тем, у кого нет возможности купить", – говорит в интервью "Сегодня" одна из москвичек.

Идею россияне одобряют. По статистике, больше половины семей не могут справиться со срочными медицинскими расходами. Но условия кредитования они критикуют, ведь лекарства будут давать в долг под 23% годовых.

"Я считаю, что это лохотрон", – говорит одна из пенсионерок.

За год цены в российских аптеках выросли, а вот продажи, напротив, упали. Опрошенные москвичи признались, что чаще ищут дешевые аналоги или вообще экономят на лечении.

"Даже мази какие-то обезболивающие – дорого, для пенсионеров – особенно", – говорит еще одна москвичка.

"Я последний раз заплатил четыре тысячи рублей за лекарство – это много", – рассказывает житель российской столицы.

В России это уже вторая попытка продавать в долг самое необходимое. Летом о намерениях предоставлять кредиты заявили в одном из сетей российских супермаркетов. Услугу пока так и не внедрили.

Экономисты объясняют – к таким шагам владельцы сетей прибегают из-за падения доходов россиян. По разным подсчетам, в России бедными считаются от 19 до 35 миллионов граждан, то есть каждый четвертый.

"Это цифра позорная для страны, которая претендует на что, чтоб быть великой", – заявил доктор экономических наук Андрей Нечаев.

Президент России Владимир Путин поручил побороть бедность до конца своего очередного правления, но пока значительного роста доходов министерство экономики россиянам не обещает.

Дополнительные деньги – более 200 млрд. рублей, получат только силовики, военные и государственные пропагандистские каналы.

"У пенсионеров и бюджетников ситуация будет не такой благостной. Это вопрос исключительно приоритетов. Правительство выбрало для себя такие приоритеты, что для него охранители важнее, чем врачи, условно говоря", – подчеркнул Нечаев.

А вот статьи социальной поддержки населения, расходы на охрану здоровья и образование в российском правительстве, наоборот, сократили почти на 20 млрд. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в рамках правительственной программы "Доступные лекарства" украинцы могут воспользоваться новым онлайн-инструментом. По данным правительства, с помощью сервиса можно найти все аптеки, работающие по программе, в радиусе семи километров от медицинских учреждений, в которых работают семейные врачи, педиатры и терапевты.

Напомним, чтобы получить бесплатные или с частичной оплатой лекарства по программе "Доступные лекарства", нужно обратиться с рецептом в аптеку, которая находится в пределах своей области, города или района и участвует в данной программе. "Доступные лекарства" можно найти более чем в 8 тыс. аптек по всей Украине, которые подписали договор с местными властями. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Доступные лекарства" будут выдавать по новым правилам.

С 1 апреля 2019 года госпрограммой занимается Национальная служба здоровья, а рецепты стали электронными.

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