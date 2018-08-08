В России малышей в детском саду связывали пеленками

Сегодня, 04:16

Детей закрывали по 12-15 человек в комнате, связывая по ногам с узлом за спиной

Фото: sq.com.ua
Фото: sq.com.ua

В российской Астрахани блогер Динар Хисамов рассказал о ненадлежащем обращении с детьми в одном из местных детских садов. По его словам, няни запирали подопечных в одной комнате и связывали пеленками по двое. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам блогера, о проблемах в детсаду ему сообщила мама одной из воспитанниц учреждения – к ней обратилась подруга, знакомая которой устроилась на работу в этот сад. Зная, чей ребенок содержится в учреждении, она попросила его забрать, когда увидела, как няни обходятся с детьми.

"Она увидела в свой первый рабочий день такую картину: детей, которых приводили на так называемую "адаптацию", запирали в одной комнате. Воспитатель в детсаду отсутствовал. Были лишь няни, у которых другие обязанности", – рассказал автор.

Также он сообщил, что в одной комнате находилось 12-15 детей, которые лежали в детских кроватках по двое.

"Дети были связаны пеленками по ногам, в большие узлы на ногах и обмотаны за спину. "Валетом". В комнате было душно, сплит-системы не работали, просто были открыты окна", — рассказала очевидица.

Ранее мы сообщали о том, что в Кривом Роге будут судить женщину, которая в пьяном виде пыталась силой забрать ребенка из детского сада и затеяла драку с воспитательницей, нанеся ей телесные повреждения.

Также мы писали о случае в Харькове, где было открыто уголовное производство в отношении няни, которая избила девочку с инвалидностью, когда ее родителей не было дома. Женщина нанесла серию ударов по лицу и голове ребенка, а мать узнала об этом из видеозаписи, сделанной с помощью скрытой камеры.
детсад, астрахань
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Насери – исполнитель главной роли в фильме "Такси". Фото: instagram.com/samy_naceri_officiel

В Москве избили звезду фильма "Такси"

Вчера, 13:35

Подозреваемый в преступлении скрылся, полицейские его ищут

Другие регионы

Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Воспитательницу детсада в Винницкой области обвиняют в издевательствах над детьми

3 Мая, 03:35

Апелляционный суд восстановил педагога на рабочем месте, но коллектив детского сада уже готовит заявление в Верховный суд
Загрузка...

Днепр

Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Кривом Роге отдали под суд мать, избившую воспитателя детсада, пытаясь забрать ребенка

5 Апреля, 14:05

Женщина в пьяном состоянии пришла в детсад и хотела силой увести оттуда ребенка

Россия

Фото: Facebook

В России годовалый малыш сбежал из детского сада: появилось видео

5 Августа, 03:03

Ребенок бегал по улице в одном памперсе на протяжении 10 минут 
Загрузка...