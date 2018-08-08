В России малышей в детском саду связывали пеленками

Детей закрывали по 12-15 человек в комнате, связывая по ногам с узлом за спиной

В российской Астрахани блогер Динар Хисамов рассказал о ненадлежащем обращении с детьми в одном из местных детских садов. По его словам, няни запирали подопечных в одной комнате и связывали пеленками по двое. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам блогера, о проблемах в детсаду ему сообщила мама одной из воспитанниц учреждения – к ней обратилась подруга, знакомая которой устроилась на работу в этот сад. Зная, чей ребенок содержится в учреждении, она попросила его забрать, когда увидела, как няни обходятся с детьми.

"Она увидела в свой первый рабочий день такую картину: детей, которых приводили на так называемую "адаптацию", запирали в одной комнате. Воспитатель в детсаду отсутствовал. Были лишь няни, у которых другие обязанности", – рассказал автор.

Также он сообщил, что в одной комнате находилось 12-15 детей, которые лежали в детских кроватках по двое.

"Дети были связаны пеленками по ногам, в большие узлы на ногах и обмотаны за спину. "Валетом". В комнате было душно, сплит-системы не работали, просто были открыты окна", — рассказала очевидица.

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