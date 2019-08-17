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В России маршрутка врезалась в дом: один погибший, десятки пострадавших

Сегодня, 23:11

Сейчас на месте работают экстренные службы

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В российском городе Пермь в субботу маршрутка врезалась в дом. Один человек погиб, 32 пострадали.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Пермского края.

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"По информации Министерства здравоохранения Пермского края, один пассажир погиб, госпитализированы 32 пострадавших, из них 10 детей (девять в состоянии средней степени тяжести, один ребенок в тяжелом состоянии), 22 взрослых (пятеро из них в тяжелом состоянии)", - говорится в сообщении.

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Фото: Depositphotos

Ранее мы писали, что в Вишневом ночью 12 августа вспыхнула маршрутка, которая стояла на обочине улицы Остапа Вишни. Огонь полностью уничтожил автобус. К тушению привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это едва ли не каждый третий "бусик".

Также читайте в материале "Сегодня" об итогах года с дорогим проездом в общественном транспорте Киева.

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Россия ДТП маршрутка дом Пермь

Источник: ТАСС

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