В Питере вспыхнул масштабный пожар в гипермаркете, фото и видео

В субботу, 10 ноября, в Петербурге вспыхнул пожар в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала. Об этом сообщает "Фонтанка".

"Информация о происшествии поступила в 8:30 утра (09:30 по Киеву). На месте работают 12 пожарных расчетов. По последним данным, бушующий в торговых залах огонь охватил площадь 4800 кв. м", – говорится в сообщении.

Из горящего здания эвакуировали около 800 человек, никто из них не пострадал. Общая площадь возгорания составила 4800 кв. м, 3800 кв. м – обрушились.

В Петербурге загорелся гипермаркет "Лента".

Площадь пожара – все здание. По словам очевидцев, торговый центр заполыхал целиком за несколько минут. Деревянные дома так не горели в захваченной Наполеоном Москве, как современный пластик. pic.twitter.com/1T69AD0f5v — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) 10 ноября 2018 г.

По словам главы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексея Аникина, пожар локализировали, но есть вероятность обрушения здания из-за того, что оно сделано из неустойчивых к нагреванию металлических конструкций. Он также отметил, что в магазине успели отключить газовую котельню и электрическую подстанцию.

Причина возгорания пока не установлена. По словам сотрудников магазина, пожар начался в отделе, где находятся растительные масла, но МЧС это пока не комментируют.

Ранее в России загорелся крупный оборонный завод "Вектор". Пожар возник из-за короткого замыкания.

Кроме того, 19 октября в Гатчине Ленинградской области пожар произошел на российском пиротехническом заводе "Авангард", в результате чего погибли пять человек.