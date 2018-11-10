В Питере вспыхнул масштабный пожар в гипермаркете, фото и видео

Сегодня, 11:34

Огонь охватил площадь в 4800 квадратных метров


Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В субботу, 10 ноября, в Петербурге вспыхнул пожар в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала. Об этом сообщает "Фонтанка".

"Информация о происшествии поступила в 8:30 утра (09:30 по Киеву). На месте работают 12 пожарных расчетов. По последним данным, бушующий в торговых залах огонь охватил площадь 4800 кв. м", – говорится в сообщении.

Из горящего здания эвакуировали около 800 человек, никто из них не пострадал. Общая площадь возгорания составила 4800 кв. м, 3800 кв. м – обрушились.

По словам главы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексея Аникина, пожар локализировали, но есть вероятность обрушения здания из-за того, что оно сделано из неустойчивых к нагреванию металлических конструкций. Он также отметил, что в магазине успели отключить газовую котельню и электрическую подстанцию.

Причина возгорания пока не установлена. По словам сотрудников магазина, пожар начался в отделе, где находятся растительные масла, но МЧС это пока не комментируют.

Ранее в России загорелся крупный оборонный завод "Вектор". Пожар возник из-за короткого замыкания.

Кроме того, 19 октября в Гатчине Ленинградской области пожар произошел на российском пиротехническом заводе "Авангард", в результате чего погибли пять человек.
Россия, пожар, гипермаркет, петербург

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