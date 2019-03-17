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В России медики объявили Путину забастовку из-за нищеты

Сегодня, 16:14

Несколько сотен медиков в Новгородской области объяснили итальянскую забастовку

Фото: yabloko.ru
Фото: yabloko.ru.
В России медики объявили Путину забастовку из-за нищеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e56/195/5c8e561952c77.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e56/195/5c8e561952c77.jpg Россия Несколько сотен медиков в Новгородской области объяснили итальянскую забастовку

В российском городе Окуловка в Новгородской области прошли антиправительственные митинги, участники которого выступили против "оптимизации здравоохранения" и объявили начало так называемой "итальянской забастовка".

Сперва 16 марта состоялась демонстрация, организованная российскими коммунистами, а после – протест провела партия "Яблоко" при поддержке профсоюза "Альянс врачей". На первый протест пришли около сотни человек, а на второй – порядки пяти сотен, включая председателя партии "Яблоко" Эмилию Слабунову.

Главное требование демонстрантов – довести уровень зарплат до показателей, указанный в так называемых "майских указах" президент Владимира Путина.

Во время акции лидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева заявила, что 300 членов ее объединения начинают итальянскую забастовку – то есть, будут работать сугубо по должностной инструкции и без переработок.

Кроме того, с трибуны призвали губернатора области Андрея Никитина уйти в отставку, а виновником сложившейся ситуации президента назвали Владимира Путина.

Напомним, ранее российском городе Новосибирск третьем по величине в стране, прошла согласованная акция, участники которой обвинили президента в ухудшении жизни в стране.

Кроме того, что в прошлом месяце в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.Мы также писали о массовых протестах против пенсионной реформы., которые прошли в России осенью. В результате сотни человек были задержаны службами правопорядка.

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Тег Россия, медицина, забастовка, протест, медики, врачи, акция протеста, демонстрация

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