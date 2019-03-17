В России медики объявили Путину забастовку из-за нищеты
Несколько сотен медиков в Новгородской области объяснили итальянскую забастовку
В российском городе Окуловка в Новгородской области прошли антиправительственные митинги, участники которого выступили против "оптимизации здравоохранения" и объявили начало так называемой "итальянской забастовка".
Сперва 16 марта состоялась демонстрация, организованная российскими коммунистами, а после – протест провела партия "Яблоко" при поддержке профсоюза "Альянс врачей". На первый протест пришли около сотни человек, а на второй – порядки пяти сотен, включая председателя партии "Яблоко" Эмилию Слабунову.
Главное требование демонстрантов – довести уровень зарплат до показателей, указанный в так называемых "майских указах" президент Владимира Путина.
Во время акции лидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева заявила, что 300 членов ее объединения начинают итальянскую забастовку – то есть, будут работать сугубо по должностной инструкции и без переработок.
Кроме того, с трибуны призвали губернатора области Андрея Никитина уйти в отставку, а виновником сложившейся ситуации президента назвали Владимира Путина.
Напомним, ранее российском городе Новосибирск третьем по величине в стране, прошла согласованная акция, участники которой обвинили президента в ухудшении жизни в стране.
Кроме того, что в прошлом месяце в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.Мы также писали о массовых протестах против пенсионной реформы., которые прошли в России осенью. В результате сотни человек были задержаны службами правопорядка.
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