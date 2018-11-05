В России медведь растерзал 15-летнего подростка

Медведь напал на двоих подростков в Мильковском районе Камчатского края РФ, один из них погиб. После нападения агрессивное животное застрелили охотники, передает ТАСС.

"В понедельник в шести километрах от села Лазо произошло нападение медведя на двух подростков 13 и 15 лет, которые шли с водозабора домой. Младший из мальчиков смог убежать и сообщить о случившемся жителям ближайшего дома, старший – погиб. На место происшествия прибыли два охотника, которые застрелили медведя, напавшего на подростков", – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Как заявил заместитель председателя правительства региона Сергей Хабаров, жителям края следует соблюдать правила безопасного нахождения в лесу. Медведи еще не ушли в спячку и могут проявлять агрессию по отношению к людям.

Мильковский район находится в южной части Камчатского полуострова. Население района составляет почти десять тысяч человек.

На Камчатке обитают около 20 тысяч медведей. Иногда животные проявляют агрессию и нападают на людей. По статистке региональных властей, в 2017 году в регионе отстрелили более 20 медведей, представлявших угрозу для человека, в 2016-м – 60 медведей. В 2015 году в мерах предосторожности были убиты 59 хищников.

Напомним, отец подрался с редким медведем ради спасения сына.

Также смотрите видео, как в Канаде каякер чудом спасся от преследующего его медведя. Мужчина попытался уплыть от животного, но хищник бросился следом за ним в воду.

Ранее в США полицейские помешали медведям ограбить закусочную. На ролике животные убегают от стража порядка, который преследует их, приговаривая: "А что это вы тут, ребята, делаете?". По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.

Также сообщалось, что жители Прикарпатья уличили бурого медведя в "нелегальном пересечении границы". Как оказалось, дикий зверь сбежал из Национального парка в городе Закопане, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.