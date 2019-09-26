В России мэром города стал бывший главарь донецких боевиков

/ Фото: AFP

В России депутаты городского собрания в Элисте (Калмыкия) избрали новым главой администрации Дмитрия Трапезникова – бывшего главаря так называемой "ДНР".

Кандидатуру Трапезникова как "антикризисного менеджера" предложил глава Калмыкии Бату Хасиков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местный парламент.

Дмитрий Трапезников родился в Краснодаре и в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк и работал там организатором массовых мероприятий. С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района города Донецка.

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С 2012 года и до начала боевых действий на Донбассе возглавлял торговый дом "Укоопвнешторг". В 2014 году он вступил в ряды пророссийских боевиков и занимал различные должности в оккупационной администрации Донецка.

С декабря 2014 года работал в "администрации" главаря "ДНР" Александра Захарченко, а в апреле 2016 года перешел в "совет министров ДНР". В сентябре 2018 года, после ликвидации Захарченко около недели занимал должность главаря "ДНР".

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Стоит отметить, что Элиста расположена за 500 километров на юго-восток от Донецка – этот небольшой город населяют примерно 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в ОРДО боевики создали "оперативный штаб МГБ ДНР" для расследования смерти своего главаря Александра Захарченко и начали выбивать "признания" у задержанных.

Подробнее о ликвидации Захарченко читайте на сайте "Сегодня" в материале "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".

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