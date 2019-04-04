В России металлурги призвали снять эмбарго с украинских промтоваров
Письмо в правительство направила "Русская сталь"
Ассоциация "Русская сталь" попросила правительство России снять запрет на ввоз некоторых украинских промышленных товаров, попавших под российские санкции.
Соответствующее письмо направлено от имени президента Ассоциации Владимира Лисина.
Агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что санкции создали трудности для российских металлургов – они столкнулись с дефицитом мелких запчастей к оборудованию, в том числе насосному.
По словам собеседника, заменить такие товары тяжело: либо сложно найти новых поставщиков, либо их слишком далеко везти.
Напомним, Россия ввела запрет на ряд украинских товаров в конце 2018 года. Основной объем товаров в "черном списке" относится к категории промышленных, однако в перечень также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие. Всего – товары по 59 торговым кодам.
Ранее Украина продлила запрет на ввоз товаров из России на год – до 1 января 2020 года. Изначально он был введен в январе 2016 года.
О том, что Украина импортирует из России, читайте в материале сайта "Сегодня": "Торговля с Россией: что Украина покупает и от чего пока не может отказаться".
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