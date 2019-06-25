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В России министр рассмешила соцсети незнанием классики

25 июня, 16:18

Глава Минобразования Хакасии забыла либо не знает, кто написал "Горе от ума"

Фото: Pixabay

Министр образования российской республики Хакасия Лариса Гимазутина рассмешила пользователей соцсетей неожиданным открытием – классическое для русской литературы произведение "Горе от ума" написал не Александр Грибоедов, а его тезка Александр Радищев.

Об этом чиновница заявила, рассуждая на тему ситуации с образованием в Хакасии в эфире телеканала "Абакан 24".

Отвечая на вопрос телеведущего об актуальности русской литературы XVIII века и входит ли сейчас в школьную программу Радищев, Гимазутина ответила: "Да, "Горе от ума" проходят. Да, ребятишкам очень сложно".

Судя по недоуменному выражению лица ведущего, он заметил ошибку, но не указал это оконфузившемуся министру. Сама Гимазутина также не заметила случившееся.

Однако это не осталось незамеченным для многих интернет-пользователей.

Напомним, что прошлой осенью директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких возмутила россиян заявлением, "государство ничего не должно" молодежи, поскольку "не просило" их родителей рожать.

А ранее в Саратовской области разгорелся скандал из-за слов регионального министра труда и занятости Натальи Соколовой, которая назвала сумму в 3,5 тыс. рублей (около 53 долларов) "достаточной для минимальных физиологических потребностей".

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Тег Россия, литература, конфуз, конфузы, прикол, хакасия, пьеса, классика, Грибоедов

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