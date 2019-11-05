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В России могут вернуть понятие "военной тайны" – СМИ

5 ноября, 09:02

Решение о введении юридической нормы уже приняли

/ Фото: Pixabay

Кроме понятия "государственная тайна" в законодательстве России может снова появиться "военная тайна". Об этом пишут Известия со ссылкой на источники в военном ведомстве.

"Соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве. Под юридический термин "тайна в области обороны" подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации – сейчас эта информация относится к государственной тайне", – говорится в публикации.

Требования закона будут распространяться только на военнослужащих.

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"Лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного. Эксперты указывают, что действующий закон "О гостайне" не закрывает все лазейки для утечек, но предупреждают, что эффективность нового документа будет зависеть от правоприменения", - пишет газета.

Решение о введении юридической нормы "тайна в области обороны" уже приняли.

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"Сейчас в министерстве активно изучают правовые аспекты и нюансы, которые нужно будет учесть при подготовке пакета документов. Также специалистам предстоит определить точный перечень сведений, которые признают военной тайной. Ожидается, что эта работа будет закончена в следующем году", – говорится в публикации.

В публикации подчеркнули, что понятия государственной и военной тайны были разведены во времена СССР, но потом от этого отказались.

Напомним, ранее мы писали, что из России сбежал бизнесмен, имевший доступ к гостайне.

Также ранее журналисты "Сегодня" разбирались, что такое государственная тайна в Украине и кого к ней допускают.

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Россия гостайна государственная тайна

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