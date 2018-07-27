В России могут закрыть все визовые центры

Сегодня, 06:23

В центрах сотни тысяч россиян ежегодно оформляли визы для зарубежных поездок

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В скором времени в России могут закрыться все визовые центры, появятся огромные очереди в консульствах. К этому приведет введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами, говорится в заявлении пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной.

Она напомнила, что сейчас в России работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW – СВЦ Греции, VMS – Италия, BLS – Испания, Индия, TLS – Великобритания, Швейцария, Бельгия, Pony Express. Сведения о каждой содержатся в госреестре юридических лиц и опубликованы в открытых источниках.

Однако на той неделе депутаты-единоросы предложили внести поправки в ФЗ-114 "О порядке выезда и въезда в РФ", которые предполагают возложение на МИД России функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз.

Для получения аккредитации будет необходимо наличие у оператора филиалов (представительств) не менее чем в 20 субъектах РФ, а максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Также обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законодательством РФ. Нужен не менее чем трехлетний опыт работы в этой сфере.

В итоге всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров.

Более того, Тюрина уверена, что ни одна российская фирма в принципе не сможет соответствовать всем требованиям законопроекта, хотя бы по требованию трехлетнего опыта работы. В итоге посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке – в собственном визовом отделе, часто одном на всю страну.

Напомним, США предложили россиянам получать американские визы в Киеве.

Сообщалось, что 1 сентября США возобновили выдачу виз в России.
посольство, визы, мид россии, визовый центр
Источник:

Интерфакс

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