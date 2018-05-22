В России мужчина поджег автомобиль нерадивого экстрасенса

Сегодня, 19:02

Медиум не смог найти его пропавшего родственника

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В России мужчина сжег автомобиль местного экстрасенса. Перед этим он обращался к медиуму за помощью: интересовался судьбой пропавшего без вести родственника и заплатил пять тысяч рублей. 

Экстрасенс сказал, что его родственник умер. Но от других "специалистов" он услышал совершенно обратное: мол, родственник жив и здоров. Поэтому мужчина решил отомстить неудачному экстрасенсу и поджег его машину. Полиция задержала его и возбудила уголовное дело.

"Мы ходили, чтобы узнать про пацана, который пропал. Приехали к нему, он нагадал: типа, тот умер. Затем ходили к другим гадалкам. Те сказали, что такого нет. Вот я и решил наказать, что он людей обманывает... не то гадает..." – прокомментировал мужчина свой поступок

Напомним, недавно во Львове 22-летняя девушка стала жертвой мошенницы, которой за снятие порчи отдала золотые украшения стоимостью 300 тысяч гривен.

Ранее сотрудники ГИБДД задержали в Санкт-Петербурге победителя телешоу "Битва экстрасенсов" Свами Даши (Петр Смирнов) на краденом Bentley. Автомобиль, за рулем которого находился экстрасенс, остановили неподалеку от станции метро "Выборгская" 1 ноября. При проверке оказалось, что у машины был перебит идентификационный номер 
Россия, поджог, экстрасенсы, автомобиль, медиум
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: ovdinfo.org

В России задержали более тысячи участников акции протеста "Он нам не царь"

5 Мая, 17:28

Самое большое число задержанных - в Москве 

Запорожье

ГУ ГСЧС в Запорожской области

В Запорожье сгорели четыре машины

28 Ноября 2017, 10:34

Пожар произошел во дворе одного из жилых домов
Загрузка...

Россия

Фото: кадр из видео

В России хулиган загорелся сам, пытаясь поджечь автомобиль

1 Декабря 2017, 02:15

Камеры видеонаблюдения засняли, как человек облил иномарку горючей жидкостью и поджег ее, но пламя быстро перекинулось на самого хулигана

Россия

Фото: скриншот

В России случилось тройное ДТП из-за оргии в машине

12 Января, 17:18

Пьяные водитель, его друг и девушка были так заняты "делом", что проскочили на красный свет светофора
Загрузка...