В России мужчина поджег автомобиль нерадивого экстрасенса

В России мужчина сжег автомобиль местного экстрасенса. Перед этим он обращался к медиуму за помощью: интересовался судьбой пропавшего без вести родственника и заплатил пять тысяч рублей.

Экстрасенс сказал, что его родственник умер. Но от других "специалистов" он услышал совершенно обратное: мол, родственник жив и здоров. Поэтому мужчина решил отомстить неудачному экстрасенсу и поджег его машину. Полиция задержала его и возбудила уголовное дело.

"Мы ходили, чтобы узнать про пацана, который пропал. Приехали к нему, он нагадал: типа, тот умер. Затем ходили к другим гадалкам. Те сказали, что такого нет. Вот я и решил наказать, что он людей обманывает... не то гадает..." – прокомментировал мужчина свой поступок

Напомним, недавно во Львове 22-летняя девушка стала жертвой мошенницы, которой за снятие порчи отдала золотые украшения стоимостью 300 тысяч гривен.

Ранее сотрудники ГИБДД задержали в Санкт-Петербурге победителя телешоу "Битва экстрасенсов" Свами Даши (Петр Смирнов) на краденом Bentley. Автомобиль, за рулем которого находился экстрасенс, остановили неподалеку от станции метро "Выборгская" 1 ноября. При проверке оказалось, что у машины был перебит идентификационный номер