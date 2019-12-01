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В России мужчина приехал в кафе на коне и устроил стрельбу: появилось видео

1 декабря, 10:25

Недовольный посетитель стрелял почти в упор, а потом началась перестрелка

Скриншот

Скриншот

В российском городе Черкасск произошла стрельба в одном из кафе, где мужчины "не поделили" женщину. Об этом сообщает Telegram канал Baza.

Отмечается, что в одном из местных кафе парню понравилась официантка, но не рассчитал, что там же работает барменом ее муж, который и вступился за жену.

"Мужчины повздорили и посетитель пообещал вернуться. Появился через час – максимально красивый – на коне и с травматом (травматическим пистолетом). Припарковал лошадь возле входа и пошел мстить", – говорится в сообщении.

На видео с камеры наблюдения можно увидеть, как мужчина зашел в кафе и практический в упор выстрелил, причем похоже, что он целился в девушку, которую прикрыл собой мужчина, упав на нее. В этот момент один из парней из этой компании достал пистолет и начал отстреливаться, после чего обиженный стрелок выбежал из кафе.

Как сообщали новости "Сегодня", в середине ноября студент в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске устроил стрельбу, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения. Стрелок-студент пришел к зданию с оружием, ранил двух сокурсников и застрелился сам.

Позже очевидцы рассказали о расстреле. Педагог, на уроке которой погибли два студента, рассказала, как это произошло.

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Россия стрельба кафе конь

Источник: Сегодня

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