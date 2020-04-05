В России мужчина расстрелял молодежь: погибли пять человек

В России в Рязанской области произошла стрельба, в результате которой были убиты пять человек. Подозреваемого задержали около дома, где произошло преступление.

ЧП произошло в поселке Елатьма Касимовского района, подозреваемый открыл огонь по соседям в трехэтажном доме.

"Установлена личность подозреваемого в убийстве пяти человек. Убийство произошло предположительно 4 апреля, мужчина был задержан рядом с домом, где произошло убийство, также было обнаружено ружье. Предположительно между ними произошел конфликт", – сказали российские правоохранители.

Сейчас злоумышленник 1988 года рождения доставлен на допрос к следователям в областной следственный комитет.

Подозреваемый стрелок Антон Франчиков / Фото: Mash

Как стало известно, все погибшие – молодые люди, среди них детей нет. Это четверо мужчин и одна женщина.

Кроме того Telegram-канал Mash опубликовал список погибших, которых расстрелял житель Рязанской области:

Максим Ухов, 31 год

Илья Кондраков, 26 лет

Виктор Капитанов, 24 года

Супруги: Евгений Табунов, 24 года, и Кристина Табунова, 22 года.

Справа — 31-летний Макс Ухов, посередине — 24-летний Женя Табунов. / Фото: Mash

После того, как произошла стрельба, злоумышленника искали еще два часа. Пришлось даже задействовать вертолет. По словам местных жителей, подозреваемого мужчину многие недолюбливали, а во всей Елатьме его называли "ненормальным" и "отшибленным на голову".

Убитые молодожены Евгений и Кристина Табуновы / Фото: Mash

Напомним, ранее в России старшеклассник открыл стрельбу из пневматического оружия по детям в школе.

Кроме того, мы писали, что в десятилетнего мальчика, играющего в футбол, выстрелили на детской площадке в Москве. Парень, игравший в футбол, госпитализирован с ранением груди. Стреляли из травматического оружия.

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