В России мужчина расстрелял молодежь: погибли пять человек

В России в Рязанской области произошла стрельба, в результате которой были убиты пять человек. Подозреваемого задержали около дома, где произошло преступление.
ЧП произошло в поселке Елатьма Касимовского района, подозреваемый открыл огонь по соседям в трехэтажном доме.
"Установлена личность подозреваемого в убийстве пяти человек. Убийство произошло предположительно 4 апреля, мужчина был задержан рядом с домом, где произошло убийство, также было обнаружено ружье. Предположительно между ними произошел конфликт", – сказали российские правоохранители.
Сейчас злоумышленник 1988 года рождения доставлен на допрос к следователям в областной следственный комитет.
Как стало известно, все погибшие – молодые люди, среди них детей нет. Это четверо мужчин и одна женщина.
Кроме того Telegram-канал Mash опубликовал список погибших, которых расстрелял житель Рязанской области:
Максим Ухов, 31 год
Илья Кондраков, 26 лет
Виктор Капитанов, 24 года
Супруги: Евгений Табунов, 24 года, и Кристина Табунова, 22 года.
После того, как произошла стрельба, злоумышленника искали еще два часа. Пришлось даже задействовать вертолет. По словам местных жителей, подозреваемого мужчину многие недолюбливали, а во всей Елатьме его называли "ненормальным" и "отшибленным на голову".
Напомним, ранее в России старшеклассник открыл стрельбу из пневматического оружия по детям в школе.
Кроме того, мы писали, что в десятилетнего мальчика, играющего в футбол, выстрелили на детской площадке в Москве. Парень, игравший в футбол, госпитализирован с ранением груди. Стреляли из травматического оружия.
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