В России мужчина убил брата, который гадил в квартире, обвиняя кота

Сегодня, 02:25

Убитый нигде не работал, злоупотреблял алкоголем и не признавал унитаз

Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

В российском Новокузнецке мужчина убил своего брата во время ссоры за то, что тот справлял нужду по всей квартире, а вину перекладывал на кота.

Об этом пишет vistanews.ru.

Тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в одной из квартир. В ходе следствия было установлено, что расправился с ним его 47-летний младший брат, проживавший в соседней комнате квартиры. 

Между братьями возник конфликт – убитый проживал в квартире своего брата в отдельной комнате, нигде не работал, часто употреблял спиртные напитки и не признавал унитаз. Накануне смерти он нагадил на пол в жилище, а на упреки брата заявил, что это все кот. 

Произошла ссора, в ходе которой младший брат забил его до смерти палкой. Следователи возбудили уголовное дело.

Напомним, столичные полицейские задержали мужчину, который ударил ножом киевлянина. Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в Деснянском районе злоумышленник ранил местного жителя в шею.

Ранее в Киеве женщина зарезала гостя и выбросили тело в мусорный бак.

Также мы писали о случае, когда в столице на Троещине мужчина ранил бывшую девушку ножом в живот.
Россия, убийство, унитаз, кот

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