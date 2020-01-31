В России мужчина замерз по пути на похороны замерзшего родственника

Фото: prm.ua

В России, где ранее 3-летняя девочка замерзла насмерть после прогулки в детсаду, произошел новый инцидент. Как сообщает Следственный комитет РФ, два родственника в разное время умерли из-за переохлаждения в Амгинском районе Якутии. Один из них замерз ночью на улице, второй – по пути на его похороны, сообщается на сайте регионального управления Следкома РФ.

Как сообщалось, первый погибший выпивал со знакомым, после они отправились на ферму. Для этого им надо было преодолеть несколько километров и большую часть пути идти пешком. Приятели поймали попутную машину и добрались до нужной дороги, вышли и продолжили путь пешком.

Как установили следователи, в условиях низкой температуры наружного воздуха один из попутчиков стал замерзать, так как был одет в одежду, не предназначенную для долгих пеших переходов.

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"Его товарищ попытался довести его до пункта назначения, однако в силу усталости и сильного алкогольного опьянения это ему не удалось. Он оставил приятеля на безлюдной дороге, а сам отправился на участок. Добравшись до фермы, он не рассказал находившимся там работникам о произошедшем и не принял мер по дальнейшему спасению односельчанина. Между тем, по словам самого подозреваемого, в тот вечер на улице стоял крепкий мороз, температура воздуха составляла, ориентировочно, ниже – 40 градусов", - говорится в сообщении.

Родственники погибшего попросили его дядю из Якутска приехать и помочь с организацией похорон. 22 января он доехал до села, но вышел из такси раньше нужного. Он сообщил об этом сестре, однако больше на связь не выходил. Позднее прохожий обнаружил его тело недалеко от дома родственников. Медики установили, что он так же умер от переохлаждения.

По факту гибели первого мужчины возбуждено дело против его собутыльника по части 1 статьи 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности"). По факту второй смерти проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что российский "Боярышник" добрался до Киева.

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