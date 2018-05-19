В России на аэродроме загорелся истребитель МиГ-31

Сегодня, 00:23

Самолет потушили, оба пилота успели покинуть машину и не пострадали

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

Двигатели истребителя МиГ-31 вспыхнули перед взлетом на аэродроме под Пермью. Причиной возгорания стало, вероятно, короткое замыкание.

"Пилоты готовились совершить учебно-тренировочный полет, однако при выезде на взлетно-посадочную полосу, по предварительным данным, в двигателях самолета произошло короткое замыкание, и начался пожар", — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Самолет потушили, оба пилота успели покинуть машину и не пострадали.

Ранее в подмосковном Жуковском совершил аварийную посадку военный противолодочный самолет Ил-38, на борту которого находятся летчики-испытатели "Авиакомплекса имени Ильюшина". У самолета сработала сигнализация о том, что передняя стойка шасси не выпущена. На борту самолета находились семь человек.

Кроме того, в сирийской провинции Идлиб был сбит российский истребитель "Су-25". Пилот погиб. В Минобороны РФ заявили, что, по предварительной информации, самолет был сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса (ПЗРК). Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" и "Джейш ан-Наср" взяли на себя ответственность за сбитый в Сирии российский штурмовик Су-25.
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Источник:

Интерфакс

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