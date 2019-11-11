В России на борту самолета умер пассажир

/ Фото: Pixabay

Российские следователи изучают обстоятельства гибели мужчины на борту пассажирского самолета – спустя меньше месяца после смерти грудного ребенка на борту другого самолета.

Инцидент произошел на рейсе из Сургута в Махачкалу еще 8 ноября, но российские СМИ сообщили об этом только сейчас.

"Проводится доследственная проверка по факту смерти 8 ноября на борту самолета, выполнявшего рейс Сургут – Махачкала, 66-летнего мужчины, жителя города Екатеринбурга", – отметили по этому поводу в пресс-службе Следственного комитета РФ 11 ноября.

Реклама

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и супругу погибшего.

По предварительным данным, у скончавшегося пассажира было онкологическое заболевание, но связано ли это с его смертью, не уточняется.

Напомним, в прошлом месяце в России в самолетах умерли два ребенка – сперва в начале октября на рейсе Москва-Грозный умерла двухмесячная девочка, а спустя две недели после этого, возвращаясь из таиландского Пхукета в Москву, в самолете "Аэрофлота" умер другой малыш.

Мы также писали о другом инциденте на борту с россиянами, один из которых под угрозой взорвать пассажирский самолет, захватил воздушное судно, летевшее из Сургута в Москву. В результате лайнер сел в Ханты-Мансийске, где нарушителя задержали. Им оказался психически нездоровый мужчина, которого ранее неоднократно задерживали в пьяном виде за административные правонарушения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама