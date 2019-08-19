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В России за медведя завели уголовное дело

Сегодня, 09:30

В убийстве подозревают 64-летнего жителя города Обь

Медведь украл кормушку и попал на видео в США

Медведь украл кормушку и попал на видео в США / Фото: Pixabay

Уголовное дело о браконьерстве возбуждено в Новосибирской области после отстрела медведя на территории заказника. В убийстве подозревают 64-летнего жителя города Обь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, госинспектор по охране животного мира в минувшие выходные сообщил полицейским, что на территории заказника возле села Иванкино найдено место забоя бурого медведя. Сотрудники полиции установили, что животное 10 августа застрелил из охотничьего карабина житель города Обь.

Полицейские изъяли у подозреваемого разделанную тушу и заготовленное мясо медведя, а также оружие и боеприпасы к нему. Установлено, что карабин был зарегистрирован на имя подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте (п. "г" ч. 1 ст. 258 УК РФ). Причиненный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей.

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Напомним, в пригороде Комсомольска-на-Амуре в России медведь разрыл могилу на кладбище и утащил покойника

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Ранее сообщалось, что из-за 70 голодных медведей закрыли популярный туристический маршрутна российской Камчатке.

Такая ситуация сложилась у реки Хакыцин. Там животные обычно ловят рыбу во время нереста. В этом году ее мало, и хищники голодают. Между ними часто вспыхивают драки за еду.

Поскольку медведи ведут себя слишком агрессивно, людям туда соваться не стоит. Так считают в администрации заповедника. И добавляют: если в последующие годы рыбы не станет больше, туристические программы по данному маршруту придется вообще закрыть.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году медведь напал на двоих подростков в Мильковском районе Камчатского края России, один из них погиб. После нападения охотниками пришлось застрелить агрессивное животное.

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Источник: Интерфакс-Украина

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