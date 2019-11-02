В России на танкере прогремел взрыв: есть жертвы

На момент ЧП на борту судна находились девять человек

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В России в порту Находка на танкере "Залив Америка" произошел взрыв. Погибли три человека, еще один пострадал, сообщили в морском спасательно-координационном центре Владивостока.

"На танкере произошел хлопок, пока неясного происхождения. Есть сведения о трех погибших. На месте работают спасатели. Пока мало информации", - рассказал источник.

Как выяснилось, на момент ЧП на борту судна, которое находилось в рейде у мыса Астафьева, было девять человек. Сейчас к танкеру направили два портовых буксир и готовят спасателей.

Напомним, не так давно на танкере в российской Республике Дагестан прогремел взрыв в машинном отделении. Жертвами случившегося стали не менее трех человек и еще столько же попали в больницы.

Кроме того, мы сообщали, что по меньшей мере один человек погиб, 16 получили травмы во время пожара на борту итальянского танкера Synzania в провинции Измир на западе Турции. Инцидент произошел во время заправки танкера на причале, принадлежащем нефтехимической компании Petkim.

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