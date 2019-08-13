В России на памятнике воинам, погибшим во Второй мировой, изобразили солдат НАТО

Жители села Дипкун Амурской области в силуэтах на памятнике воинам, погибшим во Второй мировой, разглядели военных НАТО

Фото amur.info

В селе Дипкун Тындинского района Амурской области Российской Федерации на отремонтированном памятнике воинам, погибшим в годы Второй мировой, местные жители увидели, что силуэты воинов, которые не имеют никакого отношения к временам Второй мировой войны. Об этом сообщают местные СМИ.

Изображение солдат НАТО на мемориале появилось после его ремонта к нынешнему 9 Мая. Впрочем, проблема была актуализирована не сразу. Вопрос об изображении совершенно недавно поднял местный житель Дипкуна, депутат районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.

"Приехали работяги-подрядчики, не знаю, откуда точно. Сделали на этом мемориале доску из железа и рисунок, который к Великой Отечественной войне не имеет никакого отношения. Там нарисованы солдаты НАТО с американскими автоматами. Там полностью американская форма, американские автоматы М-16 – там все это четко видно. Оно в черно-белом формате, но очень четко все. Соответственно, людей в Дипкуне это сильно возмутило. Вроде картинку, которую прилепили, заказывали где-то в Благовещенске", – рассказал депутат.

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В связи с этой проблемой местный депутат обратился в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области РФ. В госучреждении признали, что изображение на мемориале действительно не имеет никакого отношения к событиям Второй мировой войны, и сообщили, что этот памятник не состоит на государственной охране как объект культурного наследия, и поэтому с правовой точки зрения вмешаться в эту ситуацию инспекция не может.

Напомним, подобного рода конфузы в Российской Федерации случаются далеко не в первый раз. Так, в 2018-м году на Урале открыли памятник российским наемникам, воевавшим на Донбассе на стороне боевиков т.н. "Л/ДНР", на мраморной плите которого авторы "произведения" изобразили знак ненавистной россиянам "хунты", т.е. сухопутных войск Вооруженных сил Украины – равносторонний крест с круглым медальоном, наложенным на изображение двух скрещенных мечей острием вверх.

Еще раньше, в 2017-м году, в Москве прошел демонтаж фрагмента таблички на памятнике оружейнику Михаилу Калашникову, на которой пользователи сети увидели чертеж немецкого автомата времен Второй Мировой войны.

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