В России на ракетном заводе прогремел взрыв: есть пострадавшие

На складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском в России произошел взрыв. В результате пять человек получили ранения.
"Взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Росляково. Ранены пять человек", – сообщают в экстренных службах.
Уточняется, что на складе хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не было. По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое – средней степени тяжести. Их доставили в госпиталь, угрозы их жизни нет.
Согласно одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасом.
"По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих", – добавили в сообщении.
Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.
Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате аварии погибли пять ученых.
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