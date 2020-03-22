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В России на ракетном заводе прогремел взрыв: есть пострадавшие

22 марта, 18:54

Татьяна Очеретяна

Пострадавших военных госпитализировали

На складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском в России произошел взрыв. В результате пять человек получили ранения.

"Взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Росляково. Ранены пять человек", – сообщают в экстренных службах.

Уточняется, что на складе хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не было. По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое – средней степени тяжести. Их доставили в госпиталь, угрозы их жизни нет.

Согласно одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасом.

"По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих", – добавили в сообщении.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате аварии погибли пять ученых.

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