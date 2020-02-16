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В России на рынке произошла стрельба: погибли супруги

16 февраля, 09:27

Стрелок попытался покончить с собой

Фото: Kaliningradru, Twitter

Фото: Kaliningradru, Twitter

На рынке в российском городе Калининграде торговцы устроили стрельбу. Под огонь попала семейная пара – они погибли.

Выяснилось, что продавцы поссорились. Один из них попытался решить конфликт с помощью оружия, и открыл огонь из ружья "Сайга". В результате стрельбы погибли мужчина и женщина, а также пострадал ребенок. Пострадавшему уже сделали операцию, он жив.

Отметим, что после случившегося стрелок попытался покончить с собой, его госпитализировали.

Напомним, совсем недавно, 19 декабря, в Москве россиянин Евгений Манюров расстрелял сотрудников ФСБ на Лубянке. Погибли три человека – сам 39-летний стрелок, а также два российских силовика. Еще четыре человека получили ранения.

Также сообщалось, что 14 ноября в строительном колледже Благовещенска Амурской области РФ студент застрелил другого учащегося и покончил жизнь самоубийством. Кроме того, еще три человека получили ранения.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Россия рынки стрельба калининград раненные

Источник: Интерфакс

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