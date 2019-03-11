В России на трассе перевернулся ракетный комплекс "Панцирь" (фото, видео)
Военная техника так опрокинулась, что аж ракетные установки отлетели от боевой машины
Недавно в оккупированном Крыму перевернулась САУ, а теперь уже в России опрокинулся на трассе ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
Об этом сообщает российский сайт "Восток-Медиа".
ДТП произошло на трассе остров Русский – Патрокл в районе автодорожной развязки возле бухты Патрокл. Как уточнили в пресс-службе Восточного военного округа, в момент происшествия в машине находились два человека – водитель и старший машины, оба не пострадали.
В Госавтоинспекции по Приморскому краю подтвердили опрокидывание автомобиля КамАЗ. Транспортное средство полностью блокировало движение в сторону бухты Патрокл и далее по объездной трассе в направлении Седанки. ДТП спровоцировало серьезную пробку.
Отметим, что пушечно-ракетный комплекс установлен на базе шасси КамАЗа, хотя есть и другие модификации
Напомним, 30 ноября прошлого года в России сошел рельсов эшелон с танками и пушками, перевернулись 20 вагонов. А всего с рельсов сошел 71 вагон. Инцидент произошел на Свердловской железной дороге. В пресс-службе Центрального военного округа сообщали, что на сошедших с рельсов платформах была гусеничная военная техника, следовавшая якобы на ремонтный завод.
Позже в ВСУ указали на один важный момент в крушении эшелона. Там была техника, которая могла быть предназначена для применения на войне на Донбассе, так как у нее были закрашены номера (этот принцип оккупанты применяют еще с 2014 года).
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В России на трассе перевернулся ракетный комплекс "Панцирь" (фото, видео)". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2019 году в ВСУ в два раза увеличится количество новой техники – Муженко
На сегодняшний день у Украины есть чем останавливать российские танки и самолеты, заверил генерал
В Крым привезли из Сирии побитую военную технику: опубликованы фото
Трофеи с Ближнего Востока оккупанты привезли в Севастополь и устроили выставку прямо на вокзале