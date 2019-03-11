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В России на трассе перевернулся ракетный комплекс "Панцирь" (фото, видео)

Сегодня, 11:07

Военная техника так опрокинулась, что аж ракетные установки отлетели от боевой машины

Фото: dpskontrol_125rus
Фото: dpskontrol_125rus.
В России на трассе перевернулся ракетный комплекс "Панцирь" (фото, видео) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/620/0a3/5c86200a3ff2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/620/0a3/5c86200a3ff2f.jpg Россия Военная техника так опрокинулась, что аж ракетные установки отлетели от боевой машины

Недавно в оккупированном Крыму перевернулась САУ, а теперь уже в России опрокинулся на трассе ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".

Об этом сообщает российский сайт "Восток-Медиа".

ДТП произошло на трассе остров Русский – Патрокл в районе автодорожной развязки возле бухты Патрокл. Как уточнили в пресс-службе Восточного военного округа, в момент происшествия в машине находились два человека – водитель и старший машины, оба не пострадали.

В Госавтоинспекции по Приморскому краю подтвердили опрокидывание автомобиля КамАЗ. Транспортное средство полностью блокировало движение в сторону бухты Патрокл и далее по объездной трассе в направлении Седанки. ДТП спровоцировало серьезную пробку.

Отметим, что пушечно-ракетный комплекс установлен на базе шасси КамАЗа, хотя есть и другие модификации

.

Напомним, 30 ноября прошлого года в России сошел рельсов эшелон с танками и пушками, перевернулись 20 вагонов. А всего с рельсов сошел 71 вагон. Инцидент произошел на Свердловской железной дороге. В пресс-службе Центрального военного округа сообщали, что на сошедших с рельсов платформах была гусеничная военная техника, следовавшая якобы на ремонтный завод.

Позже в ВСУ указали на один важный момент в крушении эшелона. Там была техника, которая могла быть предназначена для применения на войне на Донбассе, так как у нее были закрашены номера (этот принцип оккупанты применяют еще с 2014 года).

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Тег Россия, ДТП, техника, панцирь

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