В России на вечеринке рухнула крыша кафе: жертвы, раненые и сотни эвакуированных

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Не успели россияне забыть о трагедии в Томской области, где при пожаре погибли 12 иностранцев , как в Сибири произошло новое ЧП – в Новосибирске обрушилась кровля кафе раздевалки в кафе на бульваре Молодежи.

Площадь обрушения составила 240 кв. м, из здания эвакуировали 200 человек.

Спасатели извлекли из-под завалов пять человек, один из них погиб. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным отдела ГО и ЧС Советского района, кровля в пристройке кафе обрушилась под тяжестью снега.

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Новосибирские следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников сообщил, что разрешение на проведение мероприятий в здании, где произошло ЧП, не выдавалось.

По словам очевидцев, в помещении, где произошло обрушение, проходила вечеринка, организаторы которой проводили подобные мероприятия регулярно, но не имели для этого постоянного помещения.

Расследование уголовного дела взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России, криминалистов ведомства направили на место ЧП.

Напомним, это не первый подобный случай в Новосибирске: в августе 2019-го там рухнула стена дома , под завалами оказались люди, были жертвы.

25 марта 2018 года в Кемерово произошел масштабный пожар в торговом центре "Зимняя вишня". Согласно официальным данным, из 64 жертв погиб 41 ребенок. Впрочем, жители города все равно были уверены, что погибших значительно больше.

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