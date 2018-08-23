В России на военном параде перевернулся танк: появились фото

В российском городе Курск перевернулся танк Т-34, который участвовал в военном параде. Это случилось при его погрузке на платформу, сообщили в штабе Западного военного округа РФ.

Отмечается, что во время инцидент водитель-механик боевой машины не пострадал.

"23 августа около 12:10 по Москве в городе Курск после завершения парада при погрузке на трал танк Т-34 съехал с платформы и перевернулся. Механик-водитель танка не пострадал. Ремонтное подразделение, прибывшее на место, оперативно погрузило танк на трал, после чего бронемашина была доставлена в пункт дислокации", – рассказали военные.

Очевидцы сообщали, что пока танк лежал на боку, из него на асфальт вытекало топливо. Некую лужу можно увидеть на фото.

Фото: pikabu.ru

Отметим, что в России не первый раз уже многотонные машины оказываются "на спине". В апреле мы писали, как в Хабаровском крае танк оказался в кювете – во время транспортировки танк Т-72 упал с трала.

Также ранее в городе Наро-Фоминск Московской области России танк попал в курьезное ДТП. Грузовой автомобиль, который перевозил танк в составе военной колоны, не вошел в поворот, в результате чего боевая машина упала и перевернулась.