В России начали делать ювелирные украшения в виде коронавируса: фото и видео

По словам ювелиров, спрос на новые украшения превысил все ожидания

В России, где жителей обязали просить разрешения на каждый выход из дома, начали изготавливать ювелирные украшения в виде коронавируса. Небольшая ювелирная компания из Костромы разработала серебряный кулон, форма которого в последние недели стала крайне узнаваемой, сообщает Reuters.

"Вообще у нас сам бренд посвящен медицинской тематике, то есть у нас все изделия, украшения, на медицинскую научную тематику. Это подарки и украшения для медицинских сотрудников, ну и для учителей, соответственно, у нас есть линейка. Поэтому это было очень характерным для нашей компании – создать вот этот вот вирус с короной", – говорит создатель кулона Павел Воробьев.

Стоимость такого кулона – 1 000 рублей (13 долл.). По словам ювелиров, спрос на них превысил все ожидания – поступило уже более 500 заказов. Правда, украшение в виде коронавируса вызвало нешуточные споры в интернете – некоторые люди стали обвинять ювелиров в том, что они наживаются на несчастье других.

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Кулон. Фото: REUTERS/AP В тренде Во Франции протестируют новый препарат против коронавируса

Согласно последним данным, в России подтверждены 4 149 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 человека.

Видео: Reuters

Напомним, в России продлили режим нерабочих дней с сохранением заработной платы до 30 апреля.

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