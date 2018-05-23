В России начали задерживать "Свидетелей Иеговы"

Сегодня, 16:41

Еще в апреле 2017 года организацию признали в РФ экстремистской

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

22 мая в России Суд в Еврейской автономной области арестовал лидера регионального объединения "Свидетелей Иеговы" на месяц и 27 суток, об этом сообщает "Настоящее время".

Суд предъявил ему обвинение в организации деятельности религиозного экстремистского объединения (ч. 1 ст. 282.2 УК). По этой статье ему грозит до 10 лет тюрьмы или штраф в размере до 800 тыс. рублей. Задержали его еще в середине мая 2018 года. 

Помимо этого известно еще и о арестах "Свидетелей" в Оренбурге. Они были арестованы по тому же обвинению. Еще одного последователя поместили под домашний арест. 

Напомним, недавно 100 человек рассказали о  сексуальном насилии над детьми и другим жестоким обращением в сообществах "Свидетелей Иеговы" по всей Великобритании.

Ранее мы писали, что в России запретили "Свидетелей Иеговы". Организацию внесли в список общественных и религиозных объединений, деятельность которых в РФ приостановлена ввиду их экстремистской деятельности.

Также сообщалось, что ЕС вступился за "Свидетелей Иеговы" в России.

Отметим, "Свидетели Иеговы" возникли в США в XIX веке.
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