В России начались массовые задержания протестующих: видео, фото

По данным правозащитников, задержания проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске

В Москве и других городах России начались массовые задержания участников акций за честные выборы на фоне скандала с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает российский правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо".

Задержания начались после окончания согласованной с властями акции "Отпускай и допускай", о ходе которой писали новости "Сегодня".

По данным правозащитников, по состоянию на 18:45 по местному времени (совпадает с киевским) в Москве задержали 106 человек, в Санкт-Петербурге – 78, в Ростове-на-Дону – 10, а в Брянске – двоих человек. Всего – 196 человек в перечисленных городах.

Телеканал "Дождь" в Twitter выложил кадры, как полицейские выгоняют людей, отдыхающих в парке "Горка" в Москве.

В свою очередь агентство Reuters разместило видео задержаний в Санкт-Петербурге:

Видео: Reuters

Участники акции в Москве требовали отпустить задержанных ранее участников несанкционированных демонстраций 27 июля и 3 августа. Только в прошлую субботу было задержано более тысячи человек.

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