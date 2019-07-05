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В России началось извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии

5 июля, 03:19

Ночью над кратером Ключевского можно видеть свечение

Фото: Wikipedia

Извержение вулкана Ключевской началось на Камчатском полуострове России

В ночь на пятницу, 5 июля, после продолжительного перерыва в районе кратера Ключевского была отмечена термальная аномалия – температура достигала 800-900℃.

Вскоре могут появиться протяженные пепловые шлейфы, опасные для авиации, а также пеплопады в районе вулкана. На данный момент пепловых выбросов не наблюдается. Над кромкой кратера вулкана на высоту до 200 метров поднимаются вулканические бомбы.

Ночью над кратером Ключевского можно видеть свечение.

Ключевской – действующий стратовулкан (вулкан конической формы, сложенный из множества затвердевших слоёв лавы и вулканического пепла, характеризуется взрывными извержениями – ред) на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Вулкан находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 45 км от вулкана расположены поселки Ключи и Козыревск.

Напомним, вулкан Ройкоке полностью уничтожил все живое на одном из Курильских островов. Он проснулся несколько дней назад, впервые за сто лет. Но извергаться начал накануне. За считанные часы у его подножия погибло все живое. В то же время, людей на острове не было, утверждают ученые.


Ранее мы писали, что  на итальянской Сицилии проснулся крупнейший вулкан Европы – Этна. Ученые подтвердили извержение лавы на несколько сотен метров.

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Тег Россия, вулкан, извержение, Евразия

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Интерфакс

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