Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В России начался суд над серийными педофилами из партии Путина

Сегодня, 17:46

Виталий Курсков и Игорь Поплевко подозреваются в 78 эпизодах изнасилований и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних

Игорь Поплевко. Фото: Facebook
Игорь Поплевко. Фото: Facebook.
В России начался суд над серийными педофилами из партии Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9ad/f8d/5c59adf8d0ffc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9ad/f8d/5c59adf8d0ffc.jpg Россия Виталий Курсков и Игорь Поплевко подозреваются в 78 эпизодах изнасилований и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних

В суде российской Астрахани началось закрытое судебное разбирательство над бывшими "единороссами" Виталием Курсковым и Игорем Поплевко, которых обвиняют в десятках случаях педофилии.

По информации Следственного комитета, они могут быть причастны к 78 эпизодам изнасилований и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. При этом они фиксировали свои преступления на фотоаппарат и видеокамеру, а некоторым их жертвам не было и 14 лет.

На данный момент в отношении бывших членов областного совета возбуждено уголовное дело за изнасилование, насильственные действия, сексуальные отношения с несовершеннолетними и изготовление порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

Разоблачить педофилов удалось после звонка женщины, жившей по соседству со съемной квартирой, в которую Курсков и Поплевко водили своих жертв. При обыске квартиры были найдены фотоаппарат, видеокамера, ноутбуки и электронные носители, содержащие более 1400 "изображений и видеозаписей порнографического характера", в том числе и с участием детей.

Ранее их соучастницу – Марину Якушеву, которая приводила педофилам детей, в том числе и своих племянников, – уже приговорили к 12 годам колонии.

15 января оба мужчины были исключены из "Единой России".

Напомним, 30 января непосредственно во время пленарного заседания Совета Федерации РФ был задержан сенатор-"единоросс" Рауф Арашуков, которого обвинили в убийстве, участии в преступной группировке и давлении на свидетеля.

Также мы сообщали, что другой член "Единой России" Владимир Калмыков оказался фигурантом "кокаинового дела" о контрабанде наркотиков из Аргентины в РФ.

Кроме того, в мае в Москве совершил самоубийство член бюро Высшего совета "Единой России" Юрий Котлер.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, педофил, педофилия, Единая Россия

Вы сейчас просматриваете новость " В России начался суд над серийными педофилами из партии Путина". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Meduza

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейтинг партии Путина опустился на десятилетнее дно

5 октября 2018, 21:11

Принятие пенсионной реформы окончательно отрезвило умы россиян

Ротенберги и партия Путина в "черном списке": против кого Украина ввела санкции

22 июня 2018, 10:47

СНБО расширил список российских компаний и организаций более чем на полторы тысячи, и туда же попали 786 человек

В Бельгии перехватили две тонны кокаина с логотипами "Единой России"

25 августа 2018, 11:28

Задержанная партия стала крупнейшей в истории бельгийского города Гент

Повышение пенсионного возраста в РФ раскололо правящую партию – эксперт

10 августа 2018, 11:59

Несколько депутатов Госдумы РФ от "Единой России" раскритиковали новый закон

Невзоров снова троллит Медведева и "Единую Россию": Кокса нет, но вы держитесь

31 августа 2018, 03:41

Уничтожение партии кокаина с символикой российской партии власти продолжает вызывать живой отклик в обществе

У Путина отреагировали на опрос о желании россиян покинуть страну

Вчера, 17:09

В Кремле утверждают, что результаты опроса «Левада-центра» об эмиграции их не беспокоят

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии