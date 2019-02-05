В России начался суд над серийными педофилами из партии Путина

Виталий Курсков и Игорь Поплевко подозреваются в 78 эпизодах изнасилований и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних

Игорь Поплевко. Фото: Facebook.

В России начался суд над серийными педофилами из партии Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9ad/f8d/5c59adf8d0ffc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9ad/f8d/5c59adf8d0ffc.jpg 2019-02-05T17:46:00+02:00 Россия Виталий Курсков и Игорь Поплевко подозреваются в 78 эпизодах изнасилований и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних

В суде российской Астрахани началось закрытое судебное разбирательство над бывшими "единороссами" Виталием Курсковым и Игорем Поплевко, которых обвиняют в десятках случаях педофилии.

По информации Следственного комитета, они могут быть причастны к 78 эпизодам изнасилований и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. При этом они фиксировали свои преступления на фотоаппарат и видеокамеру, а некоторым их жертвам не было и 14 лет.

На данный момент в отношении бывших членов областного совета возбуждено уголовное дело за изнасилование, насильственные действия, сексуальные отношения с несовершеннолетними и изготовление порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

Разоблачить педофилов удалось после звонка женщины, жившей по соседству со съемной квартирой, в которую Курсков и Поплевко водили своих жертв. При обыске квартиры были найдены фотоаппарат, видеокамера, ноутбуки и электронные носители, содержащие более 1400 "изображений и видеозаписей порнографического характера", в том числе и с участием детей.

Ранее их соучастницу – Марину Якушеву, которая приводила педофилам детей, в том числе и своих племянников, – уже приговорили к 12 годам колонии.

15 января оба мужчины были исключены из "Единой России".

Напомним, 30 января непосредственно во время пленарного заседания Совета Федерации РФ был задержан сенатор-"единоросс" Рауф Арашуков, которого обвинили в убийстве, участии в преступной группировке и давлении на свидетеля.

Также мы сообщали, что другой член "Единой России" Владимир Калмыков оказался фигурантом "кокаинового дела" о контрабанде наркотиков из Аргентины в РФ.

Кроме того, в мае в Москве совершил самоубийство член бюро Высшего совета "Единой России" Юрий Котлер.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В России начался суд над серийными педофилами из партии Путина". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Meduza Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...