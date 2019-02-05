В России начался суд над серийными педофилами из партии Путина
Виталий Курсков и Игорь Поплевко подозреваются в 78 эпизодах изнасилований и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних
В суде российской Астрахани началось закрытое судебное разбирательство над бывшими "единороссами" Виталием Курсковым и Игорем Поплевко, которых обвиняют в десятках случаях педофилии.
По информации Следственного комитета, они могут быть причастны к 78 эпизодам изнасилований и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. При этом они фиксировали свои преступления на фотоаппарат и видеокамеру, а некоторым их жертвам не было и 14 лет.
На данный момент в отношении бывших членов областного совета возбуждено уголовное дело за изнасилование, насильственные действия, сексуальные отношения с несовершеннолетними и изготовление порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
Разоблачить педофилов удалось после звонка женщины, жившей по соседству со съемной квартирой, в которую Курсков и Поплевко водили своих жертв. При обыске квартиры были найдены фотоаппарат, видеокамера, ноутбуки и электронные носители, содержащие более 1400 "изображений и видеозаписей порнографического характера", в том числе и с участием детей.
Ранее их соучастницу – Марину Якушеву, которая приводила педофилам детей, в том числе и своих племянников, – уже приговорили к 12 годам колонии.
15 января оба мужчины были исключены из "Единой России".
Напомним, 30 января непосредственно во время пленарного заседания Совета Федерации РФ был задержан сенатор-"единоросс" Рауф Арашуков, которого обвинили в убийстве, участии в преступной группировке и давлении на свидетеля.
Также мы сообщали, что другой член "Единой России" Владимир Калмыков оказался фигурантом "кокаинового дела" о контрабанде наркотиков из Аргентины в РФ.
Кроме того, в мае в Москве совершил самоубийство член бюро Высшего совета "Единой России" Юрий Котлер.
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