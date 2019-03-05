Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В России наказали топ-чиновника, назвавшего миллионы россиян "скотобазой"

Сегодня, 04:58

Дочерняя компания предприятия решила уволить Станислава Жаркова за оскорбительное высказывание о жителях хрущевок

Фото: Facebook
Фото: Facebook.
В России наказали топ-чиновника, назвавшего миллионы россиян "скотобазой" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d72/979/5c7d72979c97d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d72/979/5c7d72979c97d.jpg Россия Дочерняя компания предприятия решила уволить Станислава Жаркова за оскорбительное высказывание о жителях хрущевок

Дочернее предприятие российской госкорпорации Роскосмос приняло окончательное решение уволить своего сотрудника, который "отличился" высказыванием о жителях так называемых хрущевок.

Как сообщили 4 марта в Роскосмосе, фигурант скандала Станислав Жарков работает не в самой корпорации, а на ее дочернем предприятии.

"Руководство ФГУП "Организация Агат" поддержало решение комиссии по этике госкорпорации "Роскосмос" и сегодня приняло решение об увольнении сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети интернет", – заявили в корпорации.

Ранее СМИ называли Жаркова руководителем отдела нормативно-правового обеспечения Роскосмоса, а у него в аккаунте указано, что он является руководителем департамента в учреждении.

Напомним, что в ходе происходившей на просторах Facebook дискуссии о программе реновации в Москве российский чиновник окрестил обитателей хрущевок "скотобазой".

В то же время, прошлой осенью директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с молодежью заявила, что "государство им ничего не должно", поскольку их родителей "не просили рожать".

Кроме того, перед этим губернатор Саратовской области уволил главу областного министерства труда и занятости, которая назвала назвала сумму в 3,5 тыс рублей (около 53 долларов, или 1,5 тыс. грн) вполне достаточной "для минимальных физиологических потребностей".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, курьез, скандал, конфуз, роскосмос

Вы сейчас просматриваете новость " В России наказали топ-чиновника, назвавшего миллионы россиян "скотобазой"". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поклонская попала в конфуз из-за книги об аннексии Крыма

Вчера, 19:04

Организаторы встречи с "писательницей", которая была запланирована на 5 марта в Москве, сообщили, что мероприятие отменили

Россияне не верят в авторитет Кремля и ФСБ – опрос

Вчера, 10:38

В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии, НКО и профсоюзы

Денег нет, но вы держитесь: Роскосмос не может достроить космодром "Восточный"

23 января, 16:04

Если не выделить деньги на строительство, то уложиться в назначенные рамки будет невозможно, говорит Медведев

Новый удар для Роскосмоса: NASA отозвало приглашение "санкционного" Рогозина в Штаты

11 января, 23:06

Российская государственная корпорация получила официальное письмо с отзывом приглашения

У России новые проблемы в космосе: телескоп "Спектр-Р" перестал выходить на связь

12 января, 15:52

В "Роскосмосе" сообщили, что инженеры с Земли пытаются устранить неполадки 

Подножка Путину: Казахстан отказался от российских ракет в пользу США

7 ноября 2018, 12:35

Следующие два казахстанских спутника будут доставлены на околоземную орбиту с космодрома в Калифорнии, а не с Байконура

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

На 37-м году жизни умер бывший полузащитник "Динамо"

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Цимбалюк назвал "лучшего кандидата для РФ" на выборах в Украине

После скандала с пристрастием дуэт Anna Maria пригласили в Крым

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Показали элитный особняк Гладковского-младшего

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали