В России наказали топ-чиновника, назвавшего миллионы россиян "скотобазой"

Дочерняя компания предприятия решила уволить Станислава Жаркова за оскорбительное высказывание о жителях хрущевок

Фото: Facebook.

В России наказали топ-чиновника, назвавшего миллионы россиян "скотобазой" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d72/979/5c7d72979c97d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d72/979/5c7d72979c97d.jpg 2019-03-05T04:58:00+02:00 Россия Дочерняя компания предприятия решила уволить Станислава Жаркова за оскорбительное высказывание о жителях хрущевок

Дочернее предприятие российской госкорпорации Роскосмос приняло окончательное решение уволить своего сотрудника, который "отличился" высказыванием о жителях так называемых хрущевок.

Как сообщили 4 марта в Роскосмосе, фигурант скандала Станислав Жарков работает не в самой корпорации, а на ее дочернем предприятии.

"Руководство ФГУП "Организация Агат" поддержало решение комиссии по этике госкорпорации "Роскосмос" и сегодня приняло решение об увольнении сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети интернет", – заявили в корпорации.

Ранее СМИ называли Жаркова руководителем отдела нормативно-правового обеспечения Роскосмоса, а у него в аккаунте указано, что он является руководителем департамента в учреждении.

Напомним, что в ходе происходившей на просторах Facebook дискуссии о программе реновации в Москве российский чиновник окрестил обитателей хрущевок "скотобазой".

В то же время, прошлой осенью директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с молодежью заявила, что "государство им ничего не должно", поскольку их родителей "не просили рожать".

Кроме того, перед этим губернатор Саратовской области уволил главу областного министерства труда и занятости, которая назвала назвала сумму в 3,5 тыс рублей (около 53 долларов, или 1,5 тыс. грн) вполне достаточной "для минимальных физиологических потребностей".

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