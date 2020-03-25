Навального в Москве "атаковали" молоком и мукой

Группа неизвестных напала в Москве на российского оппозиционера Алексея Навального, который в прошлом году отсидел месяц в тюрьме из-за призыва к участию в несанкционированной акции.

Как сообщил на своей странице в Twitter сам политик, нападение произошло 25 марта, когда он приехал на радиостанцию "Эхо Москвы", куда его пригласили для участия в программе "Условно ваш" Егора Жукова.

"Пришёл на "Эхо". У входа три дегенерата. Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом. А вы говорите карантин", – пишет Навальный.

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Стоит отметить, что на него и представителей его Фонда борьбы с коррупцией нападали и ранее.

Например, в 2017 году Алексея Навального облили зеленкой, после чего ему пришлось делать операцию. На юриста ФБК Любовь Соболь неоднократно нападали, когда она баллотировалась на выборах в Московскую гордуму летом 2019 года – в частности, женщину обливали неизвестной жидкостью, когда она выходила из дома.

А в прошлом году Навального посадили за решетку за призывы к митингам. В тюрьме ему стало плохо, а после госпитализации у него диагностировали крапивницу.

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