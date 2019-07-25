В России нашли убийцу проукраинской активистки
Следователи отказались признать политический мотив убийства Елены Григорьевой
Российские правоохранители утверждают, что задержали предполагаемого убийцу оппозиционной активистки Елены Григорьевой, тело которой на этой неделе обнаружили на улице в Санкт-Петербурге.
Как сообщили в петербургском управлении Следственного комитета РФ, полиция подозревает в случившемся ранее судимого уроженца Киргизии и настаивает на бытовой версии убийства.
Следователи утверждают, что подозреваемый и убитая были знакомы, а в ночь на 21 июля задержанный в состоянии алкогольного опьянения поссорился с Григорьевой и нанес ей не менее восьми ножевых ранений в области спины и лица, в результате чего женщина скончалась на месте.
Кроме того, по данным следствия, активистка, которая неоднократно выступала за освобождение Россией военнопленных и политзаключенных украинцев, "вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе в компании с подозреваемым".
Также утверждается, что в июле 2019 года подозреваемый напал на своего знакомого и похитил у него деньги и вещи.
Григорьева была активисткой демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений; она регулярно участвовала в акций протеста в Петербурге и неоднократно задерживалась.
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