В России нашли убийцу проукраинской активистки

Следователи отказались признать политический мотив убийства Елены Григорьевой

Елена Григорьева. Фото: REUTERS/Anton Vaganov.

Российские правоохранители утверждают, что задержали предполагаемого убийцу оппозиционной активистки Елены Григорьевой, тело которой на этой неделе обнаружили на улице в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в петербургском управлении Следственного комитета РФ, полиция подозревает в случившемся ранее судимого уроженца Киргизии и настаивает на бытовой версии убийства.

Следователи утверждают, что подозреваемый и убитая были знакомы, а в ночь на 21 июля задержанный в состоянии алкогольного опьянения поссорился с Григорьевой и нанес ей не менее восьми ножевых ранений в области спины и лица, в результате чего женщина скончалась на месте.

Кроме того, по данным следствия, активистка, которая неоднократно выступала за освобождение Россией военнопленных и политзаключенных украинцев, "вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе в компании с подозреваемым".

Также утверждается, что в июле 2019 года подозреваемый напал на своего знакомого и похитил у него деньги и вещи.

Григорьева была активисткой демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений; она регулярно участвовала в акций протеста в Петербурге и неоднократно задерживалась.

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