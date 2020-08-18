В России научились определять коронавирус на расстоянии

После объявления о создании первой в мире вакцины от коронавируса российские ученые заявили, что разработали систему для дистанционного диагностирования и лечения больных COVID-19.

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Как сообщает "Интерфакс", в концерне "Алмаз-Антей" уверены – их ноу-хау улучшит диагностику коронавирусной инфекции в регионах и снизит для врачей риски заражения.

Российская разработка являет собой продукт телемедицины и готова к регистрации в качестве медицинского изделия, а ее внедрение планируют начать уже "в ближайшей перспективе".

Кроме того, утверждают авторы, она поможет диагностировать "целый ряд респираторных, сердечно-сосудистых и других заболеваний".

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Разработчики считают, что их программа станет одной из самых востребованных в своей нише в ближайшем будущем

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Напомним, что Россия является одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира. По состоянию на 18 августа здесь зарегистрировали более 930 тысяч случаев инфицирования, из которых почти 16 тысяч оказались смертельными.

А в прошлом месяце Британия, Канада и США обвинили Москву в хакерской атаке на биолаборатории, в которых разрабатывали вакцину от COVID-19, и похищении результатов исследований.

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