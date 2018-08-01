В России найден мертвым журналист

Сегодня, 16:20

За последние пару дней погибли уже четверо российских журналистов

Сергей Грачев. Фото: aif.ru
Сергей Грачев. Фото: aif.ru

В России найден мертвым журналист издания "Аргументы и факты" Сергей Грачев, который отправился с редакционным заданием в Нижний Новгород. Об этом сообщил в Facebook редактор данного издания Владимир Шушкин.

По его словам, смерть журналиста официально подтвердили после опознания найденного тела. Он пропал еще 21 июля и до сих пор не было известно о его судьбе.

"Худшее теперь официально подтверждено. Еще вчера нижегородские поисковики сообщили о том, что Сергей найден мертвым. Мы дали сухое сообщение. Прошу понять тех, кто спрашивал "есть ли новости", а мы молчали. Потому что опознания еще не было. Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший – именно наш коллега Сергей Грачев, он опознан", – написал Шушкин.

Он отметил, что пока не известны детали гибели Грачева.

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Напомним, 31 июля в СМИ появилась информация об убийстве в Центральноафриканской Республике троих российских журналистов. Как выяснилось – это были Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Стало известно, что они ехали на встречу, но неожиданно из засады в кустах по дороге выскочили неизвестные и напали. Детальнее об инциденте с убийством журналистов можно прочитать в подробностях.
Россия, журналист, убийство журналистов, грачев
Источник:

"Сегодня"

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