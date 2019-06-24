Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В России назвали "диктатом" новые антииранские санкции США

24 июня, 14:02

Позицию Москвы озвучил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: МИД РФ
Фото: МИД РФ.

Москва вместе с другими силами в международном сообществе будет противодействовать новым антииранским санкциям Вашингтона. Об этом 24 июня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона осуждает политику США подобного рода и многократно фиксировала нелегитимность односторонних санкций.

"Все это – отражение более широкой установки, которая сейчас, видимо, лежит уже в основе внешнеполитического курса Вашингтона, на подмену международного права и универсальных механизмов решения международных проблем своим национальным законодательством, односторонними шагами", – сказал Рябков.

Он подчеркнул, что это "в чистом виде диктат" и попытка навязать остальным те условия, которые в Вашингтоне считают правильными.

"Для нас это неприемлемо, будем противодействовать и далее, в том числе во взаимодействии с другими силами в международном сообществе, подобной линии", – сказал замглавы МИД РФ.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон 24 июня ужесточит антииранские санкции после инцидента со сбитым 20 июня американским беспилотником.

В ответ в Вашингтоне, как заявил президент США Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривающую нанесение точечных ударов по объектам на территории Ирана. Он сообщил, что за десять минут до начала операции отдал приказ приостановить ее. Американский президент заверил, что планы военных ударов остаются "на столе".

О предыдущем конфликте Вашингтона и Тегерана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, смотрите в сюжете "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Иран, США, санкции, Рябков

Вы сейчас просматриваете новость " В России назвали "диктатом" новые антииранские санкции США". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иран заявил о готовности снова сбивать беспилотники США в случае нарушения границ

Сегодня, 10:03

Вооружение силы Ирана сбили беспилотник США, потому что тот был направлен в запретную зону

Иран пытается договориться с Россией и Китаем о смягчении санкций США

Вчера, 17:37

Тегеран намерен снизить финансовые потери от действий американцев

Может вспыхнуть большая война: Иран обратился к США

Вчера, 15:24

Между странами назревает военный конфликт из-за сбитого американского беспилотника

Трамп объявил о новых санкциях США против Ирана

Вчера, 11:33

Глава Белого дома заверил, что планы военных ударов остаются "на столе"

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Избитый полицейскими соратник Гриценко умер в больнице

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Как спастись от клещей

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Как попасть на бесплатный прием к врачу по новым правилам

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Какие вопросы нужно задавать дочери подросткового возраста

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Этот автомобиль — лучший атрибут холостяка

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Переселенцы о причинах возвращения на оккупированные территории

В Одессе «титушки» пытались захватить чужую квартиру. Фото

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь