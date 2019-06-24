В России назвали "диктатом" новые антииранские санкции США

Позицию Москвы озвучил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: МИД РФ.

Москва вместе с другими силами в международном сообществе будет противодействовать новым антииранским санкциям Вашингтона. Об этом 24 июня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона осуждает политику США подобного рода и многократно фиксировала нелегитимность односторонних санкций.

"Все это – отражение более широкой установки, которая сейчас, видимо, лежит уже в основе внешнеполитического курса Вашингтона, на подмену международного права и универсальных механизмов решения международных проблем своим национальным законодательством, односторонними шагами", – сказал Рябков.

Он подчеркнул, что это "в чистом виде диктат" и попытка навязать остальным те условия, которые в Вашингтоне считают правильными.

"Для нас это неприемлемо, будем противодействовать и далее, в том числе во взаимодействии с другими силами в международном сообществе, подобной линии", – сказал замглавы МИД РФ.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон 24 июня ужесточит антииранские санкции после инцидента со сбитым 20 июня американским беспилотником.

В ответ в Вашингтоне, как заявил президент США Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривающую нанесение точечных ударов по объектам на территории Ирана. Он сообщил, что за десять минут до начала операции отдал приказ приостановить ее. Американский президент заверил, что планы военных ударов остаются "на столе".

О предыдущем конфликте Вашингтона и Тегерана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, смотрите в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В России назвали "диктатом" новые антииранские санкции США". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"