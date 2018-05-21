В России назвали города, где люди чаще ругаются матом

Рейтинг городов России, где люди чаще используют ненормативную лексику, обнародовало российское маркетинговое агентство ZOOM MARKET.

Жителям городов задавались три вопроса: Скажите, Вы ругаетесь матом? Как часто Вы ругаетесь матом? Сегодня Вы ругались матом? – исходя из ответов, был сформирован рейтинг самых матерящихся городов России. Общая выборка составила 3000 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет.

"По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым агентством ZOOM MARKET в мае 2018 года жители Перми (1), Воронежа (2) и Иваново (3) чаще всего ругаются матом", – говорится в сообщении.

Далее следуют такие города, как: Оренбург (4), Тамбов (5), Челябинск (6), Кемерово (7), Брянск (8), Ростов-на-Дону (9), Липецк (10), Саратов (11), Екатеринбург (12), Чебоксары (13), Саранск (14), Волгоград (15), Хабаровск (16), Краснодар (17), Москва (18), Томск (19), Тверь (20), Ставрополь (21), Иркутск (22), Санкт-Петербург (23), Ижевск (24), Нижний Новгород (25), Киров (26), Новосибирск (27), Омск (28), Владивосток (29), Казань (30).

Коммерческий директор агентства Андрей Штыров отметил, что на молодое поколение сильное негативное влияние оказывают отечественные музыкальные группы, использующие ругательства в своих песнях и рост популярности в России видеохостинга YouTube, контент, на котором часто содержит ненормативную лексику. При этом отмечается, что со стороны органов исполнительной власти он никак не модерируется.

Как мы сообщали ранее, жительница Великобритании пожаловалась, что подаренная ее дочке кукла матерится. Шиван Фокс засняла на видео пупса, который, по ее мнению, говорит "ты сучка" вместо "мама" и "папа". Женщине пришлось отобрать у двухлетней дочки Дарси матерящуюся куклу, хотя ребенку очень понравился этот подарок.