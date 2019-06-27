Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В России назвали решение ПАСЕ первым "шагом к признанию Крыма российским"

27 июня, 01:56

Слуцкий не был избран вице-президент ПАСЕ — он не набрал достаточного количества голосов

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий. Фото: Facebook

Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что результаты голосования участников ПАСЕ, которая в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, является шагом к признанию Крыма российским.

Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов.

"Своим голосованием по поправкам (о статусе Крыма как оккупированной украинской территории. – Ред.) к принятому сейчас докладу, квалифицированным большинством в две трети голосов Парламентской ассамблеи Совета Европы, по сути дела, сделан первый знаковый шаг к признанию Крыма российским странами Совета Европы", - заявил российский депутат, который также претендовал на пост вице-президент ПАСЕ.

Как сообщалось, Леонид Слуцкий в среду не был избран вице-президент ПАСЕ — он не набрал достаточного количества голосов. 

Напомним, украинская делегация покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы после того, как ассамблея проголосовала за проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме.

Соответственно, голосование за генсека Совета Европы прошло без участия украинской делегации, которая покинула заседание ПАСЕ после подтверждения полномочий делегации РФ. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Крым, слуцкий, парламентская ассамблея, ПАСЕ

Вы сейчас просматриваете новость " В России назвали решение ПАСЕ первым "шагом к признанию Крыма российским"". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возвращение России в ПАСЕ: как голосовали страны

Сегодня, 00:49

За резолюцию о возвращении полномочий РФ проголосовали 116 парламентариев

Украина не допустит россиян в числе наблюдателей от ПАСЕ на выборы в Раду

Вчера, 23:23

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений

Семь делегаций едут из ПАСЕ домой для консультаций: Арьев рассказал, как все было

Вчера, 23:01

Вслед за Украиной аналогичное желание выразили делегации еще шести стран

Россия в ПАСЕ выдвинула новые требования

Вчера, 22:24

По словам Косачева, российская делегация теперь должна сосредоточить свои усилия на двух оперативных задачах

Представитель Хорватии возглавила Совет Европы, россиянин – в пролете

Вчера, 21:53

Мария Пейчинович-Бурич возглавила СЕ

Украина не будет голосовать на выборах нового генсека Совета Европы

Вчера, 21:36

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от новоизбранного генерального секретаря

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Назван самый полезный суп

«У женщины это некрасиво»: поклонники раскритиковали Савичеву

Певице угрожают за то, что выступила на Евровидении

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

К Земле несется опасный астероид

На трассе под Днепром водитель нашел мертвого мотоциклиста

Ребров: Ференцварош вылетел из Кубка на седьмой минуте

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Мощный и чистый звук - это все, что тебе надо. Распродажа

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Певице угрожают за то, что выступила на Евровидении

Появилось видео с места убийства жены Соколова. Подробности

Пирло назвал лучшего полузащитника мира прямо сейчас
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь