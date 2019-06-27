В России назвали решение ПАСЕ первым "шагом к признанию Крыма российским"

Слуцкий не был избран вице-президент ПАСЕ — он не набрал достаточного количества голосов

Леонид Слуцкий. Фото: Facebook

Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что результаты голосования участников ПАСЕ, которая в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, является шагом к признанию Крыма российским.

Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов.

"Своим голосованием по поправкам (о статусе Крыма как оккупированной украинской территории. – Ред.) к принятому сейчас докладу, квалифицированным большинством в две трети голосов Парламентской ассамблеи Совета Европы, по сути дела, сделан первый знаковый шаг к признанию Крыма российским странами Совета Европы", - заявил российский депутат, который также претендовал на пост вице-президент ПАСЕ.

Как сообщалось, Леонид Слуцкий в среду не был избран вице-президент ПАСЕ — он не набрал достаточного количества голосов.

Напомним, украинская делегация покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы после того, как ассамблея проголосовала за проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме.

Соответственно, голосование за генсека Совета Европы прошло без участия украинской делегации, которая покинула заседание ПАСЕ после подтверждения полномочий делегации РФ.

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