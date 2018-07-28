В России неизвестные пытались зажарить и съесть дельфина

Сегодня, 02:15

По факту инцидента назначена проверка

Фото: donsday.ru
Фото: donsday.ru

В российской Ростовской области полутораметровый дельфин выбросился на берег Таганрогского залива. Его нашли местные жители и попытались сделать из морского млекопитающего шашлык, об этом пишет Life.ru.

По непонятным причинам, живодеры не стали его есть. Обожжённый труп дельфина шокировал прогуливавшихся по берегу залива горожан. Очевидцы сообщили об этом местным учёным-зоологам.

Предположительно, азовка могла выброситься на берег из-за тяжёлой травмы, болезни или плохой экологии.

Ранее мы писали, что на юге Таиланда погиб черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов. Его вырвало пятью пакетами, пока специалисты-зоологи пытались его спасти.

Также в сети было опубликовано видео с австралийским падлбордером, которого столкнул в воду дельфин. В видео показано, как мужчина греб, стоя на доске и ожидая волны. В это же самое время на волне решила прокатиться стая дельфинов. Один из них, плывущий навстречу спортсмену, выпрыгнул из воды и столкнул его с доски. 

Напомним, расправа двух косаток над дельфином попала на видео.

Ученые, работавшие у берегов Африки, сняли на видео нападение косаток на дельфина. Исследователи заметили пару косаток, когда изучали последствия разлива нефти, произошедшего в море недалеко от Намибии.
Россия, дельфин, шашлык, залив

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