В России неожиданно выпал снег

Сегодня, 06:46

Ветер был настолько мощным, что остановилось движение на нескольких федеральных трассах


В российском городе Кемерово неожиданно выпал снег и прошел град. А ветер был настолько мощным, что остановилось движение на нескольких федеральных трассах. Дороги покрылись гололедом. А лед гнул капоты машин.

Ранее сообщалось, что в конце лета в Альпах выпало до полуметра снега. А до этого несколько недель была изнурительная жара. Температура резко снизилась до минус 4. Всему виной холодный фронт, который надвинулся на Центральную Европу. Снежно также в горах Германии и Италии. Местные говорят, такое бывает крайне редко, раз в 10-20 лет.

Климатологи говорят, что мы обречены на разные природные катаклизмы и предугадать их будет все сложнее.

Напомним, в первый день лета, 1 июля, в России неожиданно выпал снег. Температура воздуха в нескольких регионах резко упала. Осадки накрыли Набережные Челны и Елабугу, Урал и Поволжье. Кадры летнего снега россияне массово размещали в социальных сетях.

Спустя два дня аномальные осадки выпали в Африке. Жителей окрестностей Кедровых гор в Южной Африке были в шоке от увиденного – у них посреди лета выпал снег. Такого там не видели уже десять лет.
Россия, видео, снег
Источник:

"Сегодня"

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